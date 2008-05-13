Разработка дизайна в web 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок341 просмотр

Разработка дизайна простой социальной сети по предоставленым макетам.

Тематика - каталог и место общения по вопросам продажи/покупки предметов для детей.

Стилистика - WEB 2.0 - минимум графики, но чтобы приятно глазу.

Нужно сделать: логотип, цветовое решение, шрифтовое оформление, элементы интерфейса (кнопки, формы, меню, ссылки).

Внимание: предпочтение отдается исполнителям из Беларуси.

17 лет назад
e-line
45 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров