Нужна шапка сайту yoshinkan.ru в японской стилистике. Также нужно переделать внешний вид меню справа. Подробнее ТЗ обсужу с победителем.
Разработка дизайна в web 2.0
Разработка дизайна простой социальной сети по предоставленым макетам.
Тематика - каталог и место общения по вопросам продажи/покупки предметов для детей.
Стилистика - WEB 2.0 - минимум графики, но чтобы приятно глазу.
Нужно сделать: логотип, цветовое решение, шрифтовое оформление, элементы интерфейса (кнопки, формы, меню, ссылки).
Внимание: предпочтение отдается исполнителям из Беларуси.
Заявки фрилансеров
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