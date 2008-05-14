Разработка дизайна простой социальной сети по предоставленым макетам. Тематика - каталог и место общения по вопросам продажи/покупки предметов для детей. Стилистика - WEB 2.0 - минимум графики, но чтобы приятно глазу. ...
Дизайн Веб Дизайн студии.
Дизайн Веб Дизайн студии.
Прошу привести примеры сделанных работ на данную тематику.
Чтобы комиссия могла выбрать исполнителя.Ссыоки оставляйте тут.
ЕЩЕ РАЗ! Никаких готов сделать! Указывайте ссылки на реальные работы! уже сделанные
Выбранный исполнитель
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