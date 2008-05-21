Макет дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок500 просмотров

Не сложный и недорого, плиз сразу ценой в личку, т.к. цена - принципиальный момент. ТЗ вышлю успешному кандидату.

17 лет назад
Rejent
Avos 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

brush
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
Понравилась отзывчивость Ирины и понимание как мне казалось в начале сложной задачи. С помощью Ирины сотрудничество по макету стало легким и простым этапом разработки сайта, за что ей отдельное спасибо и мой респект!
Оперативный заказчик. Всегда на связи. Быстрая и точная постановка задачи и оплата :)

Заявки фрилансеров

brush
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад