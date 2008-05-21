Необходим редизайн сайта автомобильной тематики www.pocabto.ru. Приветствуется минимализм, простота восприятия, конструктивность (что на сайте в настоящее время полностью отсутствует). Оптимизация и как следствия значительное улучшение посещаемости. Постоянная работа над пополнением содержания сайта (сумма в стартовый ...
Макет дизайна сайта
Не сложный и недорого, плиз сразу ценой в личку, т.к. цена - принципиальный момент. ТЗ вышлю успешному кандидату.
Выбранный исполнитель
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