Созданиe fashion-проекта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки530 просмотров

Необходим дизайнер для создания женского fashion клуба такого как http://www.glamour.ru/glamclub/

По стилистике в первом приближении следующие сайты:

http://features.elleuk.com/fashion_week/homepage.php

http://www.osoyou.com/style-files/Stylefiles.publisha

http://www.glamourmagazine.co.uk/fashion-shows/

http://www.style.com/

Просим писать только тех, у кого есть в портфолио проекты модной тематики.

Свои условия, цены, и портфолио оставляйте здесь.

17 лет назад
Traffic125
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
17 лет назад
Остерегайтесь работать с этой непрофессиональной дизайнершей, она кидает своих клиентов. Мы хотели сделать редизайн женского журнала и обратились за ее помощью, она сказала свою цену 250$ за страницу и мы подумали что видимо проф дизайн столько и стоит хотя такую цену слышали впервые. Мы выслали ей 600$ предоплаты так как она прислала уже свои идеи дизайна и делала вид что очень хочет работать, мы подумали что надо быть полной дурой чтобы работать на фриланс сайтах и кидать клиентов собирая негативные отзывы, но она решила иначе и денег впоследствии не вернула. Она сказала нам что обычно первый же макет утверждается клиентом с незначительными поправками, первые ее идеи были интересными но реализовать их на нормальном уровне ей не хватило таланта. После 4-5 нарисованного макета она поняла что задача ей непосильна и тупо пропала на 4 дня, хотя мы оговорили сроки - неделя на разработку 5 страниц. Мы решили помочь ей и сами отрисовали дизайн и сделали ТЗ, но это не помогало, она просто неслушала ничего и рисовала какой то бред. После этого начала огрызаться и хамить, когда я указал ей на ее неисполнительность и на то что она просто проигнорировала сроки. Она раз в 3-4 дня присылала очередной безвкусный ужасный макет(тяп-ляп) и мы снова рисовали ей макеты-примеры и писали ТЗ. Все это продолжалось практически месяц до тех пор пока она основательно не пропала на 5 дней, после чего работа ее нам была уже не нужна, она просто сорвала все сроки и кинула, потом появившись нарисовала очередной бред и у нас уже не было сил даже давать ей новые инструкции. Все это сопровождалось непомерным хамством, а ля: Ждете свой макет? Ждите и помалкивайте а то недождетесь. Или: "а не пошли бы вы подальше". Все это было дико слышать. В последствии мы попросили ее вернуть те деньги которые она не отработала, предложили ей 250$ за кое как сделанный макет на который она даже не дала psd, ну а остальное она не заработала. На что она ответила что все эти деньги - это компенсация ей за ее время(хотя об оплате ее времени разговора не было изначально, мы договаривались о результате). Более хамского поведения, наглого кидалова я и представить не мог и за 9 лет работы в интернет со мной такое впервые. Поэтому хочу предостеречь всех и каждого держаться подальше от этой хамоватой дизайнерши с манией величия и не доверять ей свои деньги. А с фрилансом будьте осторожны и заключайте контракт, не повторяйте нашей ошибки и не доверяйте проходимцам.

Заявки фрилансеров

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
17 лет назад

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