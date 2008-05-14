Не сложный и недорого, плиз сразу ценой в личку, т.к. цена - принципиальный момент. ТЗ вышлю успешному кандидату.
Сайт школы иностранных языков
Требуется дизайн+верстка+установка на бесплатную кмс (джумла или дле) сайта для школы иностранных языков.
Вариант который есть сейчас - http://aircleaners.ru/englishplus/
бюджет - 3000-4000 рублей
в аську, личку и почту просьба не писать
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