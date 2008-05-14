Сайт школы иностранных языков

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок367 просмотров

Требуется дизайн+верстка+установка на бесплатную кмс (джумла или дле) сайта для школы иностранных языков.

Вариант который есть сейчас - http://aircleaners.ru/englishplus/

бюджет - 3000-4000 рублей

в аську, личку и почту просьба не писать

Joomla
17 лет назад
ZiXX
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
34 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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