Создание дизайна для 2х сайтов

Существует 2 сайта одной тематики.

Нужно сделать новый дизайн для них, сохранив фирменный стиль.

Кратко о сайтах:

На одном сайте 8 страниц, на другом 10.

1на из страниц на каждом сайте - гостевая книга.

У меня есть много материала, который можно использовать при создании этих сайтов.

Сроки: 10-12 дней

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