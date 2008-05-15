Не сложный и недорого, плиз сразу ценой в личку, т.к. цена - принципиальный момент. ТЗ вышлю успешному кандидату.
Создание дизайна для 2х сайтов
Существует 2 сайта одной тематики.
Нужно сделать новый дизайн для них, сохранив фирменный стиль.
Кратко о сайтах:
На одном сайте 8 страниц, на другом 10.
1на из страниц на каждом сайте - гостевая книга.
У меня есть много материала, который можно использовать при создании этих сайтов.
Сроки: 10-12 дней
Пишите ваши предложения !
Наличие вашего портфолио - обязательное условие !
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