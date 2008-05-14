Прорисовать детали

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок301 просмотр

Есть сайт. Нужно прорисовать детали (меню выпадающее, растановка контента и .тд.

Таких сайтов - 4. Цена вопроса - 50 у.е. Нужно придумать и нарисовать. Если ок - Ваши заказы на крупные проекты по дизайну. И с меня отзыв :)

Спс. Жду предложений в формате - портфолио - аська - время работы в аське - бюджет.

Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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