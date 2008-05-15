Создание дизайна для строительной фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок293 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. На данный момент нами был получен проект от одной строительной фирмы. Нужно разработать дизайн. Он должен быть выполнен на очень профессиональном уровне.

Пожалуйста, присылайте свое портфолио либо ссылки на проекты. Прошу не писать людям «составителей картинок из картинок». Мне нужен человек умеющий рисовать на компьютере и на бумаге. А так же отдается предпочтение кандидатам с нестандартным мышлением. Техническое задание предоставим, в нем все понятно написано.

Отдается особое предпочтения дизайнерам их Хабаровска, но опять же рассмотрю все предложение.

Особая просьба не оставлять здесь посты, их скорей всего я рассматривать не буду, пишите сразу на почту: [email protected]

17 лет назад
Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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