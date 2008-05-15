Не сложный и недорого, плиз сразу ценой в личку, т.к. цена - принципиальный момент. ТЗ вышлю успешному кандидату.
Наполнение сайта
Требуется человек для наполнения сайта с системой управления ModX, необходимо вбить около 80 страниц, оплата 350 р., работы на 2-3 часа, оплата по факту, обращаться по icq 615-414
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