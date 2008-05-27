Создание макетов сайта

Требуется дизайнер для создания макетов сайта по готовым схемам, т.е. как должна выглядеть страница уже решено. Скорее всего нужен технический дизайнер или человек, который может нарисовать красивые картинки. Т.к. одно из основных требований — нарисовать картинку(и) в макет, по заданной теме.

Всего надо отрисовать около 5 макетов (все похожи друг на друга).

— Обязательно быть на связи в аське и быть доступным в течении 20 мин.

— Желательно, но необязательно, что бы человек был из Москвы.

— Оплата WMR, ЯД или наличка если вы в Москве.

Жду от вас комментарии по поводу стоимости и портфолио.

(sic!) В личку, на почту и в аську не писать, если напишите, то можете быть уверены, что я не буду даже читать ваше сообщение.

Предложения принимаются до субботы.