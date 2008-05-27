Создание макетов сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен44 заявки461 просмотр

Требуется дизайнер для создания макетов сайта по готовым схемам, т.е. как должна выглядеть страница уже решено. Скорее всего нужен технический дизайнер или человек, который может нарисовать красивые картинки. Т.к. одно из основных требований — нарисовать картинку(и) в макет, по заданной теме.

Всего надо отрисовать около 5 макетов (все похожи друг на друга).

— Обязательно быть на связи в аське и быть доступным в течении 20 мин.

— Желательно, но необязательно, что бы человек был из Москвы.

— Оплата WMR, ЯД или наличка если вы в Москве.

Жду от вас комментарии по поводу стоимости и портфолио.

(sic!) В личку, на почту и в аську не писать, если напишите, то можете быть уверены, что я не буду даже читать ваше сообщение.

Предложения принимаются до субботы.

17 лет назад
inetart
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

TEHb
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$500
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Великолепный заказчик! Чётко ставит задачи, корректно указывает на ошибки, с пониманием относится к возможно возникающим проблемам, оплачивает проделанную работу моментально. Очень приятно работать!

Заявки фрилансеров

TEHb
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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