Дизайн для сайта автодиллера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок346 просмотров

Нужно сделать дизайн для сайта автодиллера. Должен быть красивый, стильный, дорогой. Есть тз, логотип и приблизительная цветовая схема. Нужно на воскресенье (вечер). Бюджет - до 250 у.е. Хочется реально красивый дизайн. С меня - отзыв и еще заказы.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров

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