Нужно сделать дизайн для сайта автодиллера. Должен быть красивый, стильный, дорогой. Есть тз, логотип и приблизительная цветовая схема. Нужно на воскресенье (вечер). Бюджет - до 250 у.е. Хочется реально красивый дизайн. С меня - отзыв и еще заказы.