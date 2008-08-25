Нарисовать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен55 заявок510 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать дизайн сайта. Тематика - агентство недвижимости. Сроки сжатые. Жду предложений.

с уважением, Ирина

17 лет назад
iramv
Ирина 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

JackBlues
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Работать с Иваном понравилось. Дизайн вышел стильный и элегантный. Буду обращаться еще.

Заявки фрилансеров

JackBlues
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
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