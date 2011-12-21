iramv

Ирина iramv

 
43 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка Flash баннеров

    Необходима разработка 3-х баннеров разного формата. Flash. Автомобильная тематика. Детали в переписке. Заявке обязательно с ценой.

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта по продаже тренингов

    $100

    Необходимо сверстать странички для сайта, всего страниц 5 штук. Шапка и правый блок в дизайне идентичны между собой. Т.е. Фактически необходимо будет работать на 4 макетах с центральной частью дизайна. Требования к верстке: 1. Использование javascript+jquery. 2. Блочная ...

    JavascriptВерстка сайтаjQuery
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать странички для интернет магазина всего 4 и стиль popup окна : 1. Главная. 2. Страница рубрики товара. 3. Страница рубрики товара с фильтрами (отличается от страницы №2 только фильтрами в центральной части). 4. Страница товара. 5. Корзина. 6. Popup ...

    JavascriptВерстка сайтаjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайнер

    Для постоянной удаленной работы требуется дизайнер. Оплата ежемесячная, фиксированная. Обязанности: 1. Оформление шапок на страницы в социальные сети Вконтакте, Facebook. 2. Оформление приложений для Facebook. 3. Обработка изображений для постов, добавление текста, логотипов и т.п. 4. Подбор изображений в шапки, приложения, инфографики. 5. ...

    Дизайн продукции24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет в журнал

    Необходимо сделать макет в журнал.Заказ срочный. Материал нужно предоставить завтра в первой половине дня. Задание: Фон и текстовка: Зал немного размытый (фото зада предоставляем). Девушка стоит якобы при входе в зал (описание обработки девушки ниже) Текстовка + Лого ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SMM-копирайтер

    Работа удаленная. Написание небольших текстов и оперирование ими в сети интернет. Работа с подписчиками страницы в социальных сетях. Оплата сдельная, в любой форме.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка проекта до идеального состояния

    Друзья, нужна Ваша квалифицированная помощь в одном нелегком деле. Нужно довести наш сайт до идеального состояния: оформить, работы, описать красиво с иллюстрациями услуги, добавить отзывы, клиентов. Вообщем выступить менеджером такого проекта и привести сайт ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн плаката

    Срочно требуется разработка плаката формата А2 для компании, нужно несколько макетов. Жду Ваших предложений!

    Наружная реклама23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер

    На постоянную удаленную работу требуется дизайнер. Для разработки дизайн макетов, таких как : листовки и буклеты, плакаты, наклейки, флера, спайдера и т.п.

    Верстка полиграфии40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка Flash игры

    $1000

    Уважаемые коллеги, в связи с тем, что прошлый выбранный исполнитель по такому проекту капитально подвел нас и наш проект, объявляем поиск подрядчика заново. Итак, нужно разработать флэш игру для сайта, которая впоследствии может быть адаптирована под ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта на базе Flash шаблона

    Добрый день, коллеги. Необходимо сделать сайт на базе двух флэш шаблонов. Исходники шаблонов куплены. В них необходимо произвести корректировки незначительные дизайна, запрограммировать подгрузку необходимых данных и наполнить готовый сайт. Жду Ваших предложений.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иллюстрации козака

    Необходимо нарисовать 5 иллюстраций козака, в таком стиле, как на фотографии. На каждой иллюстрации у козака будут в руках разные атрибуты, относящиеся к тому времени. Но поза на всех иллюстрациях будет сидячая. Заявки принимаются до конца ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка Flash игры для сайта

    Добрый день! Нужен специалист, который может сделать флэш игру. Игра должна работать на сайте компании. Мы предоставим сценарий, логику, если нужно все иллюстрации к игре. Нужна полная ее реализации, тестирование и запуск. Жду вопросов и предложений.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо поставить Битрикс на сайт

    Добрый день. Есть готовый утвержденный дизайн в псд. Необходимо сверстать и поставить Битрикс на сайт. Битрикс купим дополнительно. Если будет необходимо привлечем дополнительно верстальщика. Главное правильно поставить Битрикс. Просьба обращаться только тех, кто уже хоть раз успешно ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
LCH
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта
Рекомендую!
Очень хорошая работа. Четко, аккуратно, в срок.
Ответный отзыв
vanvany4
Иван 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта ресторана
Задача поставлена грамотно, оплата своевременно. Отличный заказчик. Рекомендую!