Необходимо нарисовать 5 иллюстраций козака, в таком стиле, как на фотографии. На каждой иллюстрации у козака будут в руках разные атрибуты, относящиеся к тому времени. Но поза на всех иллюстрациях будет сидячая. Заявки принимаются до конца ...