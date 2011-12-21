Необходима разработка 3-х баннеров разного формата. Flash. Автомобильная тематика. Детали в переписке. Заявке обязательно с ценой.
- Баннеры24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо сверстать странички для сайта, всего страниц 5 штук. Шапка и правый блок в дизайне идентичны между собой. Т.е. Фактически необходимо будет работать на 4 макетах с центральной частью дизайна. Требования к верстке: 1. Использование javascript+jquery. 2. Блочная ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать странички для интернет магазина всего 4 и стиль popup окна : 1. Главная. 2. Страница рубрики товара. 3. Страница рубрики товара с фильтрами (отличается от страницы №2 только фильтрами в центральной части). 4. Страница товара. 5. Корзина. 6. Popup ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для постоянной удаленной работы требуется дизайнер. Оплата ежемесячная, фиксированная. Обязанности: 1. Оформление шапок на страницы в социальные сети Вконтакте, Facebook. 2. Оформление приложений для Facebook. 3. Обработка изображений для постов, добавление текста, логотипов и т.п. 4. Подбор изображений в шапки, приложения, инфографики. 5. ...Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать flash ролик. Заказ срочный. Подробно о ролике при личной переписке.Анимация8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать макет в журнал.Заказ срочный. Материал нужно предоставить завтра в первой половине дня. Задание: Фон и текстовка: Зал немного размытый (фото зада предоставляем). Девушка стоит якобы при входе в зал (описание обработки девушки ниже) Текстовка + Лого ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад
Работа удаленная. Написание небольших текстов и оперирование ими в сети интернет. Работа с подписчиками страницы в социальных сетях. Оплата сдельная, в любой форме.Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
Друзья, нужна Ваша квалифицированная помощь в одном нелегком деле. Нужно довести наш сайт до идеального состояния: оформить, работы, описать красиво с иллюстрациями услуги, добавить отзывы, клиентов. Вообщем выступить менеджером такого проекта и привести сайт ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется дизайнер для доработки существующей полиграфии, а так же для создания новой для того же бренда.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходим верстальщик для верстки готового дизайна.HTML-верстка14 заявокЗакрыт12 лет назад
Срочно требуется разработка плаката формата А2 для компании, нужно несколько макетов. Жду Ваших предложений!Наружная реклама23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходим програмист, для разработки приложений в социальные сети. Такие как Фейсбук и ВКонтакте.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На постоянную удаленную работу требуется дизайнер. Для разработки дизайн макетов, таких как : листовки и буклеты, плакаты, наклейки, флера, спайдера и т.п.Верстка полиграфии40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Уважаемые коллеги, в связи с тем, что прошлый выбранный исполнитель по такому проекту капитально подвел нас и наш проект, объявляем поиск подрядчика заново. Итак, нужно разработать флэш игру для сайта, которая впоследствии может быть адаптирована под ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, коллеги. Необходимо сделать сайт на базе двух флэш шаблонов. Исходники шаблонов куплены. В них необходимо произвести корректировки незначительные дизайна, запрограммировать подгрузку необходимых данных и наполнить готовый сайт. Жду Ваших предложений.Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо нарисовать 5 иллюстраций козака, в таком стиле, как на фотографии. На каждой иллюстрации у козака будут в руках разные атрибуты, относящиеся к тому времени. Но поза на всех иллюстрациях будет сидячая. Заявки принимаются до конца ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать flash ролик в шапку сайта для главной его страницы. Есть сценарий, графика. Нужно все красиво изобразить. Жду ваших предложений.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужен специалист, который может сделать флэш игру. Игра должна работать на сайте компании. Мы предоставим сценарий, логику, если нужно все иллюстрации к игре. Нужна полная ее реализации, тестирование и запуск. Жду вопросов и предложений.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Срочно необходимо перевести текст связаннй со стоительтвом на английский язык.Переводы15 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Есть готовый утвержденный дизайн в псд. Необходимо сверстать и поставить Битрикс на сайт. Битрикс купим дополнительно. Если будет необходимо привлечем дополнительно верстальщика. Главное правильно поставить Битрикс. Просьба обращаться только тех, кто уже хоть раз успешно ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад