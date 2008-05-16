Редизайн и переориентация в Веб 2.0 проекта Где24

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок198 просмотров

Требуется веб-дизайнер для редизайна и переориентации в Веб 2.0 проекта Где24 (http://gde24.ru) – общероссийского бизнес-справочника.

Ссылки на портфолио и ваши предложения прошу прислать на e-mail.: [email protected] .

17 лет назад
lidiya1
Лидия 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Промо сайт

    $1000

    Нужен креативный качественный дизайн для промо сайта для одной компании. Подробности при выборе исполнителя. Смотрим портфели. Пишите только в тендер. По срокам - около недели.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн сайта. Тематика - агентство недвижимости. Сроки сжатые. Жду предложений. с уважением, Ирина

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта автодиллера

    $250

    Нужно сделать дизайн для сайта автодиллера. Должен быть красивый, стильный, дорогой. Есть тз, логотип и приблизительная цветовая схема. Нужно на воскресенье (вечер). Бюджет - до 250 у.е. Хочется реально красивый дизайн. С меня - отзыв ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание макетов сайта

    $500

    Требуется дизайнер для создания макетов сайта по готовым схемам, т.е. как должна выглядеть страница уже решено. Скорее всего нужен технический дизайнер или человек, который может нарисовать красивые картинки. Т.к. одно из основных требований — нарисовать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сверстать шаблон (одна страница)

    $50

    Ищу исполнителя на верстку пока одной,а затем возможно нескольких страниц сайта верстка таблицы + div с четким соблюдением пропорций дам файл с сеткой исходник в jpg пришлю в личку ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать дизайн под интернет казино

    Требуется создать дизайн на флеше под интернет казино. Пример дизайна - http://va-bank.com Подробности при переписке, указывайте точную сумму и сроки + портфолио на подобные работы, остальные предложения будут игнорироваться!

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад