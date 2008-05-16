Нужен креативный качественный дизайн для промо сайта для одной компании. Подробности при выборе исполнителя. Смотрим портфели. Пишите только в тендер. По срокам - около недели.
Редизайн и переориентация в Веб 2.0 проекта Где24
Требуется веб-дизайнер для редизайна и переориентации в Веб 2.0 проекта Где24 (http://gde24.ru) – общероссийского бизнес-справочника.
Ссылки на портфолио и ваши предложения прошу прислать на e-mail.: [email protected] .
Заявки фрилансеров
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