Промо сайт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен55 заявок575 просмотров

Нужен креативный качественный дизайн для промо сайта для одной компании. Подробности при выборе исполнителя. Смотрим портфели. Пишите только в тендер. По срокам - около недели.

17 лет назад
Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад
$800
6 дней
Только положительные эмоции в сотрудничестве с Кирилом . Сделал поставленную задачу дальше лучше , чем ожидалось . Уникальный креативный подход , я знаю о чем говорю , имел дело с несколькими дизайнерами , но безусловно остановлюсь здесь . Пунктуальный и легкий в общении человек . Если вы цените свое время и хотите получить действительно проффесиональный дизайн , обращайтесь к Кирилу , рекомендую .

Заявки фрилансеров

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад

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