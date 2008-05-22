Промо сайт

Только положительные эмоции в сотрудничестве с Кирилом . Сделал поставленную задачу дальше лучше , чем ожидалось . Уникальный креативный подход , я знаю о чем говорю , имел дело с несколькими дизайнерами , но безусловно остановлюсь здесь . Пунктуальный и легкий в общении человек . Если вы цените свое время и хотите получить действительно проффесиональный дизайн , обращайтесь к Кирилу , рекомендую .