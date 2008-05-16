Интернет-магазин мужских спортивных футболок

Срочно! Нужно доработать дизайн сайта, в основном главную страницу и интегрировать его на сервисе. Ресурс арендованный, но владельцы готовы к сотрудничеству, включая консультации по телефону.

P.S. Пожалуйста, оставляйте для контакта e-mail или телефон! (аськи у меня нет:)

Адрес сайта: www.SportT-shirts.ru (смотрите сами, что можно сделать)