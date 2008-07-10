Дизайн сайта юридической компании

Много было у меня хороших заказчиков, но Михаил меня просто потряс. Не по его вине этот проект заморозил вышестоящий заказчик. Можно было просто извиниться, выкрутиться, найти отговорки или еще что-то. Нет, Михаил выплатил сумму проекта + неустойку за мое ожидание и несбывшиеся надежды. Встречаю подобное отношение впервые не только здесь, но и в жизни. Нет слов... спасибо.