Отрисовать, psd, никакой анимации шапка - 254х37 баннер 381х85 кнопка 88х31 плиз цену, портфель и аську в личку оплата только ядом
Дизайн сайта юридической компании
Здравствуйте.
Требуется разработать дизайн простого но функционального сайта для крупной юридической компании.
Приветствуется элегантный минимализм без налета псевдовебдванольности.
Пожелания:
1. Белый фон.
2. Крупные шрифты (Trebuchet MS, Tahoma, Verdana, Arial).
3. Отсутствие в графике рукопожатий, улыбающихся личностей, дипломатов и прочих традиционных мусорных элементов "бизнес сайтов".
4. Двухуровневое меню - основное меню сверху, подменю слева, без "выпадающих" элементов.
5. Предусмотреть резиновость макета до 1300px.
Подробную структуру сайта, ТЗ и прочие пожелания обсудим уже с выбранным исполнителем (буду смотреть на портфолио).
От дизайнера также подразумевается знание основ верстки, чтобы не совершить неочевидных ошибок.
Верстать не нужно.
Бюджет на дизайн ограничен в 200$.
Оплата предполагается по СБС.
В связи с особенностями проекта, платеж будет завершен и дизайн принят после правок (ровно три этапа, если правок будет больше - это оплачивается):
1. Общие визуальные правки макета
2. Правки с учетом замечаний верстальщика
3. Возможные мелкие косметические замечания
Прошу оставлять предложения здесь, сообщения в ЛС, icq и на email скорее всего будут проигнорированы.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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