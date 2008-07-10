Дизайн сайта юридической компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок338 просмотров

Здравствуйте.

Требуется разработать дизайн простого но функционального сайта для крупной юридической компании.

Приветствуется элегантный минимализм без налета псевдовебдванольности.

Пожелания:

1. Белый фон.

2. Крупные шрифты (Trebuchet MS, Tahoma, Verdana, Arial).

3. Отсутствие в графике рукопожатий, улыбающихся личностей, дипломатов и прочих традиционных мусорных элементов "бизнес сайтов".

4. Двухуровневое меню - основное меню сверху, подменю слева, без "выпадающих" элементов.

5. Предусмотреть резиновость макета до 1300px.

Подробную структуру сайта, ТЗ и прочие пожелания обсудим уже с выбранным исполнителем (буду смотреть на портфолио).

От дизайнера также подразумевается знание основ верстки, чтобы не совершить неочевидных ошибок.

Верстать не нужно.

Бюджет на дизайн ограничен в 200$.

Оплата предполагается по СБС.

В связи с особенностями проекта, платеж будет завершен и дизайн принят после правок (ровно три этапа, если правок будет больше - это оплачивается):

1. Общие визуальные правки макета

2. Правки с учетом замечаний верстальщика

3. Возможные мелкие косметические замечания

Прошу оставлять предложения здесь, сообщения в ЛС, icq и на email скорее всего будут проигнорированы.

Спасибо.

17 лет назад
Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
17 лет назад
$200
4 дня
Спасибо. Надеюсь продолжить сотрудничество.
Много было у меня хороших заказчиков, но Михаил меня просто потряс. Не по его вине этот проект заморозил вышестоящий заказчик. Можно было просто извиниться, выкрутиться, найти отговорки или еще что-то. Нет, Михаил выплатил сумму проекта + неустойку за мое ожидание и несбывшиеся надежды. Встречаю подобное отношение впервые не только здесь, но и в жизни. Нет слов... спасибо.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
17 лет назад

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