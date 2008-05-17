Кепку для сайта, баннер и кнопку

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Отрисовать, psd, никакой анимации

шапка - 254х37

баннер 381х85

кнопка 88х31

плиз цену, портфель и аську в личку

оплата только ядом

17 лет назад
artlog
Иван 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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