Красивый дизайн
Кепку для сайта, баннер и кнопку
Отрисовать, psd, никакой анимации
шапка - 254х37
баннер 381х85
кнопка 88х31
плиз цену, портфель и аську в личку
оплата только ядом
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