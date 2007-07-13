bvks

Андрей bvks

 
45 летУкраина/Киев
19 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта на Joomla с VirtueMart

    Нужно доработать сайт на Joomla с VirtueMart (www. ibookclub .com.ua) + Установить модули: - оплаты (наличные, оплата по квитанции, кредитная карта - portmone.com, webmoney) - доставки (курьер, Укрпочта, и др) Детали дополнительно.

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на ShopCMS (продажа книг)

    $250

    ВНИМАНИЕ сайт должен быть только на украинском языке, поэтому рассматриваю предложения только от тех кто знает украинский язык и имеет готовые работы на ShopCMS | ShopScript. Требуется создание простого книжного интернет-магазина (порядка 100-150 товаров) для небольшого ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта (Арт кафе)

    $500

    Требуется создание сайта кафе (это арт кафе - проходят выставки, можно купить книги). Как пример сайт http://www.babuin.ua. Уже разработан и утвержден Брендбук, предоставлю по запросу. Предоплта только после утверждения эскиза. Требования: - опыт создания аналогичных сайтов; - ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта компании

    $500

    ВНИМАНИЕ сайт должен быть только на украинском языке, поэтому рассматриваю предложения только от тех кто знает украинский язык. Требуется создание сайта (я сделал наглядный набросок на бумаге - см. файл tz1.jpg :) ), возможно использовать какой-нибудь ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • WEB – программист PHP

    $2500

    В крупную медиа-компнию для работы в новом пректе требуется WEB – программист PHP. Требования: - высшее образование; - опыт работы над коммерческими проектами (необходимо указать проекты и вашу роль в их создании); - знание PHP на уровне объектов ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание информационно-новостного интернет-ресурса

    Необходимо создать информационно-новостной интернет-ресурс (по типу kp.ua, korrespondent.net и пр.). ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ИЗ УКРАИНЫ (предпочтение киевлянам). ОПЫТ СОЗДАНИЯ (УЧАСТИЯ) АНАЛОГИЧНЫХ РЕСУРСОВ ОБЯЗАТЕЛЕН. ! Пожалуйста, указывайте ссылки на готовые проекты ! (к сожалению нет времени пересматривать ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    Требуется создать простой HTML сайт из нескольких страниц (главная, новости, каталог, контакты (+ на странице контактов должна быть простая контактная форма и карта проезда)). Сайт на двух языках - русский и украинский. Все ссылки (кнопки) ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash баннер 240*350

    $50

    Нужен интересный, привлекательный Flash баннер, размер 240*350, до 40кб для интернет-журнала (детали дополнительно) Ждем Ваши предложения в формате: - портфолио - стоимость Эскизы на e-mail. Оплата только после утверждения баннера.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Контент-менеджер (наполнение интернет-магазина)

    $250

    Требуются грамотные и ответственные сотрудники для ввода контента (наполнения интернет-магазина) . Ввод описания товара через контрольную панель + нарезка и обработка фото (к каждому товару необходимо добавлять фотографию). Работа на дому. Обязательно наличие интернет, контактного телефона ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание логотипа

    Требуется создание качественного логотипа. Работа должна быть выполнена без шаблонов. Срок выполнения до 5 дней. Детали высылаем дополнительно. В предложении обязательно указывайте ссылку на примеры выполненных Вами логотипов.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн

    $250

    Необходимо разработать дизайн + верстка + прикрутить его к скрипту. Сроки - две недели. Предпочтение тем, кто уже работал с данным движком (укажите ссылки на Ваши готовые проекты).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн дисконтной карты

    $15

    Необходимо изготовить макет дисконтной карты к сайту http://Portret.com.ua (дополнительная информация и текст предоставлю дополнительно). Требования к макету: 94 мм х 60 мм - размер заготовки под высечку ; 86 мм х 54 мм - размер карточки ; 79 мм ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Дизайн сайтов

    $100

    1) Требуется создание дизайна арт галереи (направление - изобразительное искусство 50 - 80 годов соцарт). Графический материал для использования в дизайне предоставим. 2) Создание дизайна фирмы (область деятельности изобразительное искусство). Своеобразный сайт визитка. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Дизайн арт-сайта

    $50

    Дизайн арт-сайта. Требуется дизайн главной страницы (она будет на 3-х языках) + дизайн нескольких внутренних страниц (дизайны внутренних страниц будут отличаться только одной картинкой), скрипты, наполнение сайта информацией и т.п. не требуется. Главное - дизайн ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад

  • Обработка готового psd-темплейта

    $15

    Требуется переделать готовый psd-темплейт (изменить все надписи - должно быть 2 варианта - на русском и английском (возможно сменить шрифты на новые), сделать html вариант страниц с этим дизайном).

    HTML
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    19 лет назад
Отзывы фрилансеров
vlacherk
Влад 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта на Joomla с VirtueMart
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Задания разделены на пункты, что позволяет определить приемлемую последовательность выполнения. Оплата своевременная. Сотрудничество продолжается.
Все поставленные вопросы проекта Влад благополучно разрешил. Продолжаем работу дальше.
Ответный отзыв
a_easel
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Flash баннер 240*350
Отличный заказчик. Активно учавствовал в разработке, четко и быстро ставил задачу. Оплата получена своевременно и в полном объеме.
Работа сделана отлично.
Ответный отзыв
SolnceK
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Контент-менеджер (наполнение интернет-магазина)
Очень хороший заказчик, все бы были такими! все доступно и понятно объяснил, что необходимо сделать. Оплату производил в срок и полностью. Буду рада дальнейшему сотрудничеству и всем рекомендую.
Хорошая работа, хороший человек. Рекомендую!
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Logoshow
Азиз 
37 летШвейцария
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
35 отзывов
$1
10 баллов
16 лет назад
Создание логотипа
Было приятно работать. все на профессиональном уровне. оплату получил в срок, без задержек. Буду рад нашему дальнейшему сотрудничеству!
Человек грамотный, ответственный, хороший специалист. Терпеливо отнесся ко всем просьбам и пожеланиям. Работой довольны, сделал красиво и довольно быстро. Надеемся на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
$249
10 баллов
17 лет назад
Дизайн
Спокойный и доброжелательный заказчик. Оплатил работу вовремя и в полном объеме. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Рекомендуем.
Поставленная задача была выполнена качественно и в обговоренные сроки. Все мои пожелания учитывались. Рекомендую.
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