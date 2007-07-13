Нужно доработать сайт на Joomla с VirtueMart (www. ibookclub .com.ua) + Установить модули: - оплаты (наличные, оплата по квитанции, кредитная карта - portmone.com, webmoney) - доставки (курьер, Укрпочта, и др) Детали дополнительно.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
ВНИМАНИЕ сайт должен быть только на украинском языке, поэтому рассматриваю предложения только от тех кто знает украинский язык и имеет готовые работы на ShopCMS | ShopScript. Требуется создание простого книжного интернет-магазина (порядка 100-150 товаров) для небольшого ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется создание сайта кафе (это арт кафе - проходят выставки, можно купить книги). Как пример сайт http://www.babuin.ua. Уже разработан и утвержден Брендбук, предоставлю по запросу. Предоплта только после утверждения эскиза. Требования: - опыт создания аналогичных сайтов; - ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
ВНИМАНИЕ сайт должен быть только на украинском языке, поэтому рассматриваю предложения только от тех кто знает украинский язык. Требуется создание сайта (я сделал наглядный набросок на бумаге - см. файл tz1.jpg :) ), возможно использовать какой-нибудь ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
В крупную медиа-компнию для работы в новом пректе требуется WEB – программист PHP. Требования: - высшее образование; - опыт работы над коммерческими проектами (необходимо указать проекты и вашу роль в их создании); - знание PHP на уровне объектов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать информационно-новостной интернет-ресурс (по типу kp.ua, korrespondent.net и пр.). ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ИЗ УКРАИНЫ (предпочтение киевлянам). ОПЫТ СОЗДАНИЯ (УЧАСТИЯ) АНАЛОГИЧНЫХ РЕСУРСОВ ОБЯЗАТЕЛЕН. ! Пожалуйста, указывайте ссылки на готовые проекты ! (к сожалению нет времени пересматривать ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать простой HTML сайт из нескольких страниц (главная, новости, каталог, контакты (+ на странице контактов должна быть простая контактная форма и карта проезда)). Сайт на двух языках - русский и украинский. Все ссылки (кнопки) ...Закрыт16 лет назад
- $50
Нужен интересный, привлекательный Flash баннер, размер 240*350, до 40кб для интернет-журнала (детали дополнительно) Ждем Ваши предложения в формате: - портфолио - стоимость Эскизы на e-mail. Оплата только после утверждения баннера.Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Требуются грамотные и ответственные сотрудники для ввода контента (наполнения интернет-магазина) . Ввод описания товара через контрольную панель + нарезка и обработка фото (к каждому товару необходимо добавлять фотографию). Работа на дому. Обязательно наличие интернет, контактного телефона ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется создание качественного логотипа. Работа должна быть выполнена без шаблонов. Срок выполнения до 5 дней. Детали высылаем дополнительно. В предложении обязательно указывайте ссылку на примеры выполненных Вами логотипов.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Необходимо разработать дизайн + верстка + прикрутить его к скрипту. Сроки - две недели. Предпочтение тем, кто уже работал с данным движком (укажите ссылки на Ваши готовые проекты).Завершен17 лет назад
- $15
Необходимо изготовить макет дисконтной карты к сайту http://Portret.com.ua (дополнительная информация и текст предоставлю дополнительно). Требования к макету: 94 мм х 60 мм - размер заготовки под высечку ; 86 мм х 54 мм - размер карточки ; 79 мм ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен18 лет назад
Требуется создание персональной страницы художника-живописца (это тот, который пишет картины). Присылайте примеры своих работ.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт19 лет назад
- $100
1) Требуется создание дизайна арт галереи (направление - изобразительное искусство 50 - 80 годов соцарт). Графический материал для использования в дизайне предоставим. 2) Создание дизайна фирмы (область деятельности изобразительное искусство). Своеобразный сайт визитка. ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт19 лет назад
- $50
Дизайн арт-сайта. Требуется дизайн главной страницы (она будет на 3-х языках) + дизайн нескольких внутренних страниц (дизайны внутренних страниц будут отличаться только одной картинкой), скрипты, наполнение сайта информацией и т.п. не требуется. Главное - дизайн ...Завершен19 лет назад
- $15
Требуется переделать готовый psd-темплейт (изменить все надписи - должно быть 2 варианта - на русском и английском (возможно сменить шрифты на новые), сделать html вариант страниц с этим дизайном).Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт19 лет назад
- $50
Требуеться дизайн галереи (современное искусство). Необходим только дизайн, без скриптов.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт19 лет назад