Дизайнер-специалист по допечатной подготовке. Опыт работы - 5 лет. Знаю требования и умею работать для офсетной, цифровой, сублимационной, широкоформатной печати. Имею навыки работы с видео и 3D. Примеры работ смотрите в портфолио.
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Портфолио
- Открытка Huyndai291 просмотр
- Карточки "Портрет"365 просмотров
- Вывеска "Пятое колесо"446 просмотров
- Визитки "Спейс-График"475 просмотров
- Календарь "Лаура"364 просмотра
- Буклет "ФСК"376 просмотров
- Календари "Зеленое яблоко"399 просмотров
- Буклеты "Спейс-График"391 просмотр
- Обложка "Строй Система"328 просмотров
- Буклет "Строй Система"364 просмотра
- Визуализация упаковки501 просмотр
- После222 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
18 лет назад
Работа была выполнена качественно, быстро и с учетом всех пожеланий. Очень довольны результатом - профессионал (+ приятный в общении человек).
Ответный отзыв
Приятный в работе заказчик, понятные и конкретные требования. Оплата полностью и вовремя. Буду рад работать еще.