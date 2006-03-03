BizzoN

Гость BizzoN

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Дизайнер-специалист по допечатной подготовке. Опыт работы - 5 лет. Знаю требования и умею работать для офсетной, цифровой, сублимационной, широкоформатной печати. Имею навыки работы с видео и 3D. Примеры работ смотрите в портфолио.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
bvks
45 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
18 лет назад
Дизайн дисконтной карты
Работа была выполнена качественно, быстро и с учетом всех пожеланий. Очень довольны результатом - профессионал (+ приятный в общении человек).
Приятный в работе заказчик, понятные и конкретные требования. Оплата полностью и вовремя. Буду рад работать еще.
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