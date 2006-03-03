Дизайнер-специалист по допечатной подготовке. Опыт работы - 5 лет. Знаю требования и умею работать для офсетной, цифровой, сублимационной, широкоформатной печати. Имею навыки работы с видео и 3D. Примеры работ смотрите в портфолио.