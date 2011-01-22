Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для Joomla VirtueMart, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату). Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Оплата договорная. ...
Интернет-магазин на ShopCMS (продажа книг)
ВНИМАНИЕ сайт должен быть только на украинском языке, поэтому рассматриваю предложения только от тех кто знает украинский язык и имеет готовые работы на ShopCMS | ShopScript.
Требуется создание простого книжного интернет-магазина (порядка 100-150 товаров) для небольшого украинского издательства на скрипте ShopCMS. Наполнять магазин товарами не нужно. Соответственно срок не более недели.
ТЗ будет дополнительно.
Сроки работы:
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Сайт необходимо сделать за 7 дней
– в течении 2 дней необходимо предоставить на утверждение эскиз в формате .jpg;
– после утверждения эскиза работа над сайтом должна быть закончена максимум за 5 дней.
Оплата:
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- возможна предоплата 50% после утверждения эскиза;
- оплата производится наличными, вебмани или по договоренности.
P.S. FTP-доступ к домену будет выдан по первому требованию.
Внимание!!!
Я рассматриваю только конкретные предложения с указанием ссылок на подобные работы в портфолио (на стандартные предложения "сделаем", "готов приступить к работе" не обращаю внимания, сорри нет времени для этого), поэтому прежде чем размещать свою ставку ознакомьтесь с написанным выше. Спасибо.
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