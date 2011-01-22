Интернет-магазин на ShopCMS (продажа книг)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок161 просмотр

ВНИМАНИЕ сайт должен быть только на украинском языке, поэтому рассматриваю предложения только от тех кто знает украинский язык и имеет готовые работы на ShopCMS | ShopScript.

Требуется создание простого книжного интернет-магазина (порядка 100-150 товаров) для небольшого украинского издательства на скрипте ShopCMS. Наполнять магазин товарами не нужно. Соответственно срок не более недели.

ТЗ будет дополнительно.

Сроки работы:

-------------------

Сайт необходимо сделать за 7 дней

– в течении 2 дней необходимо предоставить на утверждение эскиз в формате .jpg;

– после утверждения эскиза работа над сайтом должна быть закончена максимум за 5 дней.

Оплата:

----------

- возможна предоплата 50% после утверждения эскиза;

- оплата производится наличными, вебмани или по договоренности.

P.S. FTP-доступ к домену будет выдан по первому требованию.

Внимание!!!

Я рассматриваю только конкретные предложения с указанием ссылок на подобные работы в портфолио (на стандартные предложения "сделаем", "готов приступить к работе" не обращаю внимания, сорри нет времени для этого), поэтому прежде чем размещать свою ставку ознакомьтесь с написанным выше. Спасибо.

14 лет назад
bvks
47 лет
21 год в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Viant
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
7 дней

Заявки фрилансеров

Viant
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модуль Единой кассы для Joomla

    Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для Joomla VirtueMart, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату). Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Оплата договорная. ...

    Joomla
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Joomla сайт, корректировки + новый модуль

    Добрый день! Требуются joomla специалисты для следующих работ на уже запущенном сайте: 1 - объединить ряд пунктов в меню сайта (из четырех пунктов Раздел 1 и четырех Раздел 2 сделать четыре в общий ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переработать Интернет магазин

    Есть исходники магазина на движке Oscommerce. Нужно немного изменить дизайн (новый есть в psd), добавить несколько модулей и кое что отключить.В прикрепленном файле есть информация по тому что есть сейчас, что нужно сделать и какие ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интернет магазин одежды

    $300

    Здраствуйте нужен интернет магазин желательно joomla+vistuemart с 4 языками англиский русский румынский грузинский 3 вида доставки с автоматическим рассчетом по весу вещи чтобы покупатель мог ориетироваться по цене какую доставку выбрать онлайн ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дополнительные поля свойств товара Virtuemat

    Нужны умелые руки для правки кода в Virtuemart Задача: 1) Создать дополнительные поля свойства товара Virtuemart такие как цвет, комплектация, и т.д в шаблоне категории и в карточке товара. 2) Сделать автоматический ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    Здравствуйте, Необходим интернет-магазин с кабинетом пользователя. У каждого пользователя должен обязательно быть личный счет. Личный счет должен пополняться и через смс и через платежные системы (веб.мани, яндекс деньги, робокасса). ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация по Magento

    $5

    Сейчас делаю магазин на магенто и в процессе сталкиваюсь с множеством задач. Нужен человек, который меня сможет быстро и правильно консультировать по возникающим проблемам и задачам , связанными с движком Magento.

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль Единой кассы для WebAsyst

    Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для WebAsyst Shop-Script, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату). Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Оплата договорная. ...

    Webasyst
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад