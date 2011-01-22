Интернет-магазин на ShopCMS (продажа книг)

ВНИМАНИЕ сайт должен быть только на украинском языке, поэтому рассматриваю предложения только от тех кто знает украинский язык и имеет готовые работы на ShopCMS | ShopScript.

Требуется создание простого книжного интернет-магазина (порядка 100-150 товаров) для небольшого украинского издательства на скрипте ShopCMS. Наполнять магазин товарами не нужно. Соответственно срок не более недели.

ТЗ будет дополнительно.

Сроки работы:

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Сайт необходимо сделать за 7 дней

– в течении 2 дней необходимо предоставить на утверждение эскиз в формате .jpg;

– после утверждения эскиза работа над сайтом должна быть закончена максимум за 5 дней.

Оплата:

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- возможна предоплата 50% после утверждения эскиза;

- оплата производится наличными, вебмани или по договоренности.

P.S. FTP-доступ к домену будет выдан по первому требованию.

Внимание!!!

Я рассматриваю только конкретные предложения с указанием ссылок на подобные работы в портфолио (на стандартные предложения "сделаем", "готов приступить к работе" не обращаю внимания, сорри нет времени для этого), поэтому прежде чем размещать свою ставку ознакомьтесь с написанным выше. Спасибо.