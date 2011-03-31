Интернет магазин одежды

Здраствуйте нужен интернет магазин желательно joomla+vistuemart с 4 языками англиский русский румынский грузинский

3 вида доставки с автоматическим рассчетом по весу вещи чтобы покупатель мог ориетироваться по цене какую доставку выбрать

онлайн поддержка через сайт (чтобы мне сразу приходили деньги на счет )

дизайн по центру меняюшиеся картинки

и в одну сторону плавающая лента типо горячие предложения и дальше на вашем усмотрений

оплата вестерн унион банковский перевод и оплата картами (чтобы мне сразу приходили деньги на счет )

жду ваши предложения