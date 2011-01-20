Оптимизация запросов Virtuemart к базе данных

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Оптимизация запросов Virtuemart к базе данных, с целью увеличения быстроты поиска товаров по артикулу

14 лет назад
ivialeks
Игорь 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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