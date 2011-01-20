1 http://www.alloywheelsdirect.net 2 http://www.ityre.com/ интернет магазин шин и дисков( первые два примера являются образцом уровня сайта) жду от вас дополнений и предложений которые смогут выгодно отличить наш проект! Дизайн главной страницы есть ...
Модуль Единой кассы для Joomla
Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для Joomla VirtueMart, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату).
Документация по Единой кассе:
http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/
Оплата договорная.
Обязательные требования:
1) Поддержка ЭЦП
Реализовать поддержку ЭЦП с возможностью настройки SHA1/MD5.
2) Возможность выбора/настройки способов оплаты
Реализовать возможность на стороне магазина настраивать способы оплаты таким образом, чтобы при выборе пользователем "оплатить через терминалы" был переход на Единую кассу с терминалами, "оплатить в банке" - переход на Единую кассу с включенными банками и т.п.. Другими словами, чтобы в интернет-магазине была не просто оплата через Единую кассу, а можно было бы разбить оплату через Единую кассу на несколько доступных способов, например:
- в терминалах
- банковской картой
- интернет-деньгами
- в отделении почты России
Также нужно, чтобы пользователь, выбирая оплату через Единую кассу, видел в её описании, какие возможности по оплате она предоставляет (терминалы, банковские карты и т.п.), причём, описание должно формироваться с учётом того, какие способы оплаты через Единую кассу включены в настройках модуля (если позволяет CMS).
3) Обработка уведомлений
Если в CMS есть возможность помечать заказ как оплаченный, то это надо делать автоматически при получении от Единой кассы подтверждения об оплате.
4) Инструкция
Нужна иллюстрированная скриншотами инструкция по установке и настройке модуля. Инструкция помимо описания настройки должна включать (учитывая особенности CMS) описание того, как и где размещать информацию/баннеры о Единой кассе.
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