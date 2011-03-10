Натянуть дизайн на магазин Webasyst Shop Script

Евгений работает профессионально, в рамках ТЗ, но при необходимости выходит за них и готов обсуждать дополнительные задачи. К сожалению, сроки реализации сместились на небольшой срок по причине его болезни, тем не менее работой я доволен. Планирую продолжать работать с Евгением.