Натянуть дизайн на магазин Webasyst Shop Script

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Завершен5 заявок155 просмотров

Имеется дизайн макет в psd. Необходимо установить скрипт интернет магазина Webasyst Shop Script + возможны доработки в части программирования.

Макет и ТЗ будет выслан по требованию.

Предпочтение отдается исполнителям, которые имели аналогичный опыт работы c Shop Script.

Webasyst
14 лет назад
eugen2k
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
14 лет назад
$400
20 дней
Евгений работает профессионально, в рамках ТЗ, но при необходимости выходит за них и готов обсуждать дополнительные задачи. К сожалению, сроки реализации сместились на небольшой срок по причине его болезни, тем не менее работой я доволен. Планирую продолжать работать с Евгением.
Очень тактичный и ответственный работодатель. Общение культурное, задача поставлена четко, оплата согласно договоренности. В процессе работы я по состоянию здоровья подвел по ранее оговоренным срокам, но Евгений отнесся с пониманием. Рекомендую без всяких сомнений.

Заявки фрилансеров

skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
14 лет назад

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