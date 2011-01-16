Доработка магазина на движке WebAsyst

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Имеется магазин на движке WebAsyst. Необходима небольшая доработка:

1. Модуль оплаты через кредитные карточки: оплата происходит через authorize.net, который высылает покупателю квитанцию об оплате. Если покупатель заполнял свой адрес кириллицей, в квитанции об оплате он написан кракозябрами. Необходимо устранить эту проблему, либо передавая данные на сервер Authorize.net в кодировке, которую он поддерживает (желательно), либо как-то транслитерировать слова.

2. В магазине имеются проблемы с выбором адреса из адресной книги при оформлении заказа (другой адрес не выбирается и не добавляется). Необходимо решить эту проблему.

3. Необходимо разделить адрес оплаты и адрес доставки при оформлении заказа.

2. Поставить каптчу или любой другой способ ограничить спам на форму контакта.

Webasyst
14 лет назад
Awmedia
Алекс 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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