Доработка блока регистрации VirtueMart 1.1.5

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Завершен1 заявка125 просмотров

Доработка блока регистрации пользователей Интернет магазина на базе CMS Joomla 1.5.22 + Virtuemart 1.1.5

Joomla
14 лет назад
Keeper78
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Miller_time
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
$100
2 дня
Работа выполнена достаточно быстро, дажу с учетом того, что надо было оперативно внести правки вТехЗадание... Работает на совесть. Советую!
Все на высшем уровне, четкие ответы, предельно ясно изложено ТЗ и незамедлительная оплата. Сотрудничеством очень доволен.

Заявки фрилансеров

Miller_time
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад

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