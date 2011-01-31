Задача - доделать интернет магазин или сделать по-своему. Товар - зарядные устройства,блоки питания, батареи, аксессуары. Есть частично сверстанный сайт. Необходимо доделать верстку. Наладить функционал. Изначально CMS - Bitrix (Старт) + свои модуля программиста, ...
Доработка блока регистрации VirtueMart 1.1.5
Доработка блока регистрации пользователей Интернет магазина на базе CMS Joomla 1.5.22 + Virtuemart 1.1.5
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