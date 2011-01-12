Добрый день! Нужно переделать, совершенствовать или создать по новой существующий сайт www.ellita.ru. Тематика металлические входные двери. Какую платформу сможете предложить, если речь идет о магазине? Можно создать сайт с нуля ...
Развитие/доработка сайта
Развитие сайта.
Есть сайт-визитка – www.fortiss.ru
Требуется добавить функции интернет-магазина:
• регистрация;
• личный кабинет;
• формирование заказов;
• оплата заказов через процессинговый центр онлайн-платежей Assist.
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