Развитие/доработка сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок254 просмотра

Развитие сайта.

Есть сайт-визитка – www.fortiss.ru

Требуется добавить функции интернет-магазина:

• регистрация;

• личный кабинет;

• формирование заказов;

• оплата заказов через процессинговый центр онлайн-платежей Assist.

14 лет назад
vladiimiir
Владимир 
61 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

PR-Brenor
Ольга 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$1000
30 дней
mbizo
30 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$1000
31 день

Заявки фрилансеров

PR-Brenor
Ольга 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
mbizo
30 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад

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