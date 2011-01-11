Разработка Интернет-магазина

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Закрыт23 заявки305 просмотров

Нужна разработка Интернет-магазина, схожего по функционаналу и тематике с http://mdm-complect.ru.

У заказчика несколько строительных магазинов по городу. Созрели до необходимости создания централизованного ресурса, на котором клиенты могли бы подробнее изучить продукцию и осуществить заказ.

Неплохо бы услышать как минимум два варианта предполагаемой стоимости проекта: с внедрением платежных систем (оплата банковскими картами) и без (т. е. заказ отсылается менеджеру для дальнейшей обработки).

Хочется выслушать предложения заинтересованных лиц (стоимость, сроки, e.t.c.).

14 лет назад
sergeo
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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