В точном соответствии с ТЗ и макетом создать магазин.
Разработка Интернет-магазина
Нужна разработка Интернет-магазина, схожего по функционаналу и тематике с http://mdm-complect.ru.
У заказчика несколько строительных магазинов по городу. Созрели до необходимости создания централизованного ресурса, на котором клиенты могли бы подробнее изучить продукцию и осуществить заказ.
Неплохо бы услышать как минимум два варианта предполагаемой стоимости проекта: с внедрением платежных систем (оплата банковскими картами) и без (т. е. заказ отсылается менеджеру для дальнейшей обработки).
Хочется выслушать предложения заинтересованных лиц (стоимость, сроки, e.t.c.).
Заявки фрилансеров
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