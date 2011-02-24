Создание интернет-магазина

Необходимо создать сайт для компании, которая занимается продажей аксессуаров для техники Apple.

Для настоящих профессионалов задача очень легкая. Так как есть четкое понимание, что хотели бы + пример готового сайт. Фактически просто продублировать имеющийся уже дизайн в сети.

В идеале хотелось бы посторить все на joomla+virtuemart