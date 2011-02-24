Создание интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен9 заявок447 просмотров

Необходимо создать сайт для компании, которая занимается продажей аксессуаров для техники Apple.

Для настоящих профессионалов задача очень легкая. Так как есть четкое понимание, что хотели бы + пример готового сайт. Фактически просто продублировать имеющийся уже дизайн в сети.

В идеале хотелось бы посторить все на joomla+virtuemart

Joomla
14 лет назад
lelikenig
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$100
3 дня
Замечательный специалист. Совместная работа показала, что человек знает свое дело. Можем сказать, что постоянно был в контакте с нами. Вносил все изменения и поправки по ходу проекта. Скорость работы на 5+ Однозначно, продолжим сотрудничать.
Очень четко поставил задачу! Сразу все объяснил что хочет! Очень хороший человек! Оплату сделал без задержек. Сичас дальше сотрудничаем. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад

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