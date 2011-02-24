Доброго времени суток! Задача - интернет магазин оригинальных запчастей семи японских автопроизводителей. База кроссов не требуется, интеграция каталогов оригинальных з.ч. приветствуется. Наполнение фотографиями и описанием товара отсутствует. В большей степени требуется удобный ...
Создание интернет магазина
Необходимо создать сайт для компании, которая занимается продажей аксессуаров для техники Apple.
Для настоящих профессионалов задача очень легкая. Так как есть четкое понимание, что хотели бы + пример готового сайт. Фактически просто продублировать имеющийся уже дизайн в сети.
В идеале хотелось бы посторить все на joomla+virtuemart
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