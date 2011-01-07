Необходимо разработать интернет магазин на базе CMS Битрикс Начиная с создания шаблона на основе предоставляемых PSD фаилов Заканчивая добавлением/ изменим необходимых разделов в панели управления. Итогом должен стать работающий проект который будет залит ...
Отредактировать Prestashop
Необходимо отредактировать prestashop .
на данный момент фотографии товаров закачиваются на сервер.
Нужно, что-бы фотографии брались с ссылок на прямую без закачек на сервер.
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