Доработка движка

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Требуется доработка движка webasyst

1. изменение функциональности, конкретно не работает корректировка текста

2. по возможности и отдельному плану, написать хак, модуль, калькулятор, предназначен этот хак для раздельных покупок товара. (п.с. в личку, объясню что да как)

3. корректировщик текста и изображений.

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оплата производиться по факту, люди без отзывов рассматриваться не будут, насчёт оплаты – исполнитель называет цена за работу.

icq 2два36два9337

Webasyst
14 лет назад
PANrace
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

pabe
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$75
3 дня

Заявки фрилансеров

pabe
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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