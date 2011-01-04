Требуется доработка движка webasyst

1. изменение функциональности, конкретно не работает корректировка текста

2. по возможности и отдельному плану, написать хак, модуль, калькулятор, предназначен этот хак для раздельных покупок товара. (п.с. в личку, объясню что да как)

3. корректировщик текста и изображений.

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оплата производиться по факту, люди без отзывов рассматриваться не будут, насчёт оплаты – исполнитель называет цена за работу.

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