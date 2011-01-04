Создание интернет магазина автозапчастей

Добрый день. Необходимо сделать интернет магазин автозапчастей для легковых и грузовых авто отечественного и импортного производства. Разделы сайта: О компании, каталоги, оплата, личный кабинет, как купить, доставка, статьи, помощь, поиск по каталогам, запрос по vin. На главной странице поиск по номеру запчасти, поля для ввода логина и пароля для входа в личный кабинет, ссылки на самые используемые каталоги автозапчастей.

Есть база данных Интеркарс и Автокаталог с картинками. Необходимо чтобы они были интегрированы в сайт.

Есть дизайн главной страницы. База выглядит в виде каталога с разделением по маркам, моделям автомобилей, группам запчастей и запчастям с указанием заменителей, которые есть в интернет магазине. Базы по отечественным и импортным авто разные с разной структурой. Могу выслать ТЗ.

Примеры того, что должно получиться:

для отечественных http://www.konsulavto.ru/acat.php,

для импортных http://olto.com.ua/catalogs/index.html