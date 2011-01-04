И снова здравствуйте, продолжу создавать рабочие места. Короче: есть сайт www.mir-igrushki.ru. То есть продаем игрушки. Слева на экране длинный и грустный каталог. Сам каталог мы будем переделывать - как внешне (из длинной сосиски ...
Создание интернет магазина автозапчастей
Добрый день. Необходимо сделать интернет магазин автозапчастей для легковых и грузовых авто отечественного и импортного производства. Разделы сайта: О компании, каталоги, оплата, личный кабинет, как купить, доставка, статьи, помощь, поиск по каталогам, запрос по vin. На главной странице поиск по номеру запчасти, поля для ввода логина и пароля для входа в личный кабинет, ссылки на самые используемые каталоги автозапчастей.
Есть база данных Интеркарс и Автокаталог с картинками. Необходимо чтобы они были интегрированы в сайт.
Есть дизайн главной страницы. База выглядит в виде каталога с разделением по маркам, моделям автомобилей, группам запчастей и запчастям с указанием заменителей, которые есть в интернет магазине. Базы по отечественным и импортным авто разные с разной структурой. Могу выслать ТЗ.
Примеры того, что должно получиться:
для отечественных http://www.konsulavto.ru/acat.php,
для импортных http://olto.com.ua/catalogs/index.html
Заявки фрилансеров
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