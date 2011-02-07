Есть готовый дизайн - надо сверстать и настроить интернет магазин - на одном из движков: phpshop или UMI.CMS Интересуют сроки и цена. а также примеры работ
Интернет-магазин
Необходимо спарсить базу товаров, подвязать к движку интернет-магазина(движек на ваше усмотрение), установить стандартный шаблон магазина, настроить магазин. За дополнительную плату администрирование магазина. Желательно иметь опыт настройки прайс-листов для размещения на я-маркете и прайс.ру
Срок выполнения 7 дней
Детали по icq 602675589
Выбранный исполнитель
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