Интернет-магазин автозапчастей

Добрый день. Имеется готовый интернет-магазин, по продаже компьютерной техники на Joomla+virtuemart Возник вопрос с обновлением товаров в интернет магазине. Естественно у поставщиков прайсы в .xls меняются каждый день, а у некоторых и несколько ...