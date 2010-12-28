Доработка модуля Robokassa для WebAsyst

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Закрытнет заявок143 просмотра

Ситуация следующая:

По умолчанию при оплате через Робокасса с клиента берется определенная комиссия. Размер её устанавливает Робокасса. Мне требуется чтобы данная комиссия бралась с меня (с продавца)

Сейчас это выглядит так:

Клиент делает заказ на 1000р. >>> выбирает способ оплаты через робокассу >>> переходит на страницу оплаты >>> оплачивает 1000р.+комиссию системы итого примерно 1050р. >>> мне на кошелек приходит 1000р.

Требуется сделать так:

Клиент делает заказ на 1000р. >>> выбирает способ оплаты через робокассу >>> переходит на страницу оплаты >>> оплачивает РОВНО 1000р. - без комиссии >>> мне на кошелек приходит уже не 1000 а 1000-% итого около 950р.

Сделать нужно срочно. Сегодня. Пишите цену или сразу в icq - 936825

Webasyst
14 лет назад
Goldslots
Роман 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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