Goldslots

Роман Goldslots

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
MMOGOLD.RU

  • Форма заказа Shop Script 5

    Требуется разработать необычную форму заказа для Shop Script 5. Для заказа регистрация не должна требоваться, но если это первый заказ, то на емаил должен придти пароль. Емаил используется в качестве логина. Форма должна быть точной копией ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить оплату в интернет магазине через QIWI

    Здравствуйте. К сайту mmogold.ru (Система самописная) подключены разные платежные системы в том числе QIWI (через ishop.qiwi.com). Примерно месяц назад перестал меняться статус заказа при оплате. Все остальные платежные системы работают исправно. Т.е. когда поступает заказ он ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать пару картинок

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать пару картинок на игровую тематику. Требуются под СОЦ сеть ВКонтакте для группы, а также как фотографию, но под нашу тематику. Пример картинки группы – http://clip2net.com/s/51KpZK , пример фотографии http://clip2net.com/s/51KqFC Обе картинки также должны включать ...

    Логотип для сайта
    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта. Тематика – игровая валюта.

    Необходимо создать оригинальный дизайн для сайта по продаже игровой валюты. Функционал точно такой же как на сайте mmogold.ru/ (такие же формы заказа, обратная связь и т.д.) использоваться будет тот же самый движок. Дизайн должен кардинально отличаться ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash баннеры – 2 шт.

    Здравствуйте. Требуется сделать 2 Flash баннера на игровую тематику. Размеры 160х600 и 240х400 весом до 70кб. Сроки: Сегодня. Бюджет: По договоренности. Оплата: Либо БС, либо по факту WebMoney, Qiwi либо ЯД на выбор. Предоплаты больше не делаю. ICQ: 620824156

    Flash
    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Магазин. Продажа игровой валюты. Всего 1 товар.

    Не пугайтесь если будет много текста, задачка на самом деле очень простая! Сразу предупреждаю что тематика продаж такова, что продается всего 1 товар и тот виртуальный. Человек не может взять его в руки, потрогать и ...

    WordPressJoomlaФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание баннера (468х60 GIF)

    Доброго времени суток всем. Задание срочное! 2 дня ждать не буду, сделать нужно максимально быстро! Требуется создать красивый, завлекающий gif баннер. Размер - 468x60 на тему "Продажа золота для игры World Of Warcraft". Для сайта mmogold.ru P.S. для ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка магазина на WebAsyst

    Доброго времени суток всем. Требуется доработать скрипт интернет магазина на WebAsyst. Итак что требуется сделать: 1. Страница регистрации - http://demo.mmogold.ru/register/ должна иметь только 4 обязательных поля: "Логин" "Пароль" "Подтвердите пароль" и "Email" 2. Страница заказа должны выглядеть ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка модуля Robokassa для WebAsyst

    Ситуация следующая: По умолчанию при оплате через Робокасса с клиента берется определенная комиссия. Размер её устанавливает Робокасса. Мне требуется чтобы данная комиссия бралась с меня (с продавца) Сейчас это выглядит так: Клиент делает заказ на 1000р. &gt;&gt;&gt; выбирает ...

    Webasyst
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер на тематику онлайн игры Айон

    Требуется создать GIF баннер 468х60 для сайта http://mmogold.ru/ который занимается продажей игровых денег для онлайн игры Aion (оф. сайт игры http://aion.ru ). Как пример баннер - http://aionsoft.ru/images/banner468.gif (нужно сделать такого же размера , но не такой ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сверстать и прицепить дизайн на WebAsyst

    Есть готовый дизайн в PSD, нужно его натянуть на движок интернет магазина WebAsyst. Прикрепляю скриншоты самого дизайна, psd дам исполнителю! Нужно сделать чтобы сайт http://mmogold.ru/shop/ выглядел также как на скриншотах. Дизайн не только главной, внутренние страницы также есть. WebAsyst ...

    Webasyst
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн + установка на Webasyst

    $250

    Здравствуйте. Требуется сделать дизайн + установку его на webasyst для интернет магазина по продаже игровой валюты. Пример похожего магазина http://www.rpgmoney.ru/ На главной странице внизу также будет небольшое описание о предлагаемых услугах, а вверху также будут стоять картинки ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для форума

    Доброго времени суток всем. Требуется создать дизайн для форма после чего установить сам движок и форум на сайт, тематика онлайн игра. Движок форума особого значения не имеет, но желательно IPB Теперь более подробно. Существует онлайн игра которая называется ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Придумать название для Легиона

    $10

    Суть в следующим: Существует онлайн игра которая называется Aion. Обязательно изучите её с ног до головы на сайте http://aion.ru перед тем как делать предложения. В игре есть 2 фракции, злые и добрые: Асмодиане и Элиоис Также в этой игре ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать 2 баннера 468х60 не более 30кб Gif и Flash

    Нужно сделать банеры для сайта http://mmogold.ru Примеры текста и т.п. в прикрепленном файле. Банер на тему продажи игровой валюты. Ознакомится с услугами которые предоставляем также на сайте http://mmogold.ru (на эту тематику сделать банеры надо) Сроки и цены в ...

    Flash
    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Модуль оплаты QIWI для VirtueMart.

    Требование: Создать модуль оплаты http://qiwi.ru/ для магазина на базе VirtueMart. (И ПРОВЕРИТЬ ЕГО!) Написать подробный мануал по его установке. Для программистов не составит труда написать такой модуль. Жду предложения. Обязательно указывайте цену. Сделать нужно сегодня-завтра! Выбираю подешевле:) Если есть готовые решения пишите ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль оплаты interkassa для VirtueMart. (сегодня)

    Требование: Создать модуль оплаты http://www.interkassa.com/ для магазина на базе VirtueMart. Написать подробный мануал по его установке. Для программистов не составит труда написать такой модуль т.к. даже есть документация - http://www.interkassa.com/docs.php Жду предложения. Обязательно указывайте цену. Сделать нужно сегодня! Выбираю подешевле:) Если ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Несложная работа по созданию дизайна для товара

    Нужно создать 2 такие же книжки, с таким же размером как http://mmogold.ru/components/com_virtuemart/shop_image/category/resized/Warhammer_Online_4ad76ad5516dd_130x130.jpg http://mmogold.ru/components/com_virtuemart/shop_image/category/World_of_Warcraf_4ae3c8c5e43b6.jpg Только изменить рисунок. Как видно по примерам там 2 игры. World Of Warcrfat и Warhammer Нужео сделать 2 таких же книжки с рисунком и текстом - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
leopoldushka
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Дизайн + установка на Webasyst
Отличный заказчик!
Очень старательный и исполнительный человек! Работу сделал качественно и в оговоренный срок. Обращайтесь к Евгению не пожалеете.
Ответный отзыв
sanneo
Артем 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Создать 2 баннера 468х60 не более 30кб Gif и Flash
Четко поставленная задача, своевременная оплата, удовольствие от работы. Рекомендую)
Отлично выполнил свою работу. Точно в оговоренные сроки. Рекомендую.
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rosgrafika
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$34
10 баллов
14 лет назад
Модуль оплаты interkassa для VirtueMart. (сегодня)
Отличный заказчик!
Отлично выполнил свою работу. Точно и в срок. Рекомендую данного исполнителя.
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