Требуется разработать необычную форму заказа для Shop Script 5. Для заказа регистрация не должна требоваться, но если это первый заказ, то на емаил должен придти пароль. Емаил используется в качестве логина. Форма должна быть точной копией ...
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. К сайту mmogold.ru (Система самописная) подключены разные платежные системы в том числе QIWI (через ishop.qiwi.com). Примерно месяц назад перестал меняться статус заказа при оплате. Все остальные платежные системы работают исправно. Т.е. когда поступает заказ он ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать пару картинок на игровую тематику. Требуются под СОЦ сеть ВКонтакте для группы, а также как фотографию, но под нашу тематику. Пример картинки группы – http://clip2net.com/s/51KpZK , пример фотографии http://clip2net.com/s/51KqFC Обе картинки также должны включать ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать оригинальный дизайн для сайта по продаже игровой валюты. Функционал точно такой же как на сайте mmogold.ru/ (такие же формы заказа, обратная связь и т.д.) использоваться будет тот же самый движок. Дизайн должен кардинально отличаться ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Требуется сделать 2 Flash баннера на игровую тематику. Размеры 160х600 и 240х400 весом до 70кб. Сроки: Сегодня. Бюджет: По договоренности. Оплата: Либо БС, либо по факту WebMoney, Qiwi либо ЯД на выбор. Предоплаты больше не делаю. ICQ: 620824156Баннеры8 заявокЗакрыт12 лет назад
Не пугайтесь если будет много текста, задачка на самом деле очень простая! Сразу предупреждаю что тематика продаж такова, что продается всего 1 товар и тот виртуальный. Человек не может взять его в руки, потрогать и ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток всем. Задание срочное! 2 дня ждать не буду, сделать нужно максимально быстро! Требуется создать красивый, завлекающий gif баннер. Размер - 468x60 на тему "Продажа золота для игры World Of Warcraft". Для сайта mmogold.ru P.S. для ...Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток всем. Требуется доработать скрипт интернет магазина на WebAsyst. Итак что требуется сделать: 1. Страница регистрации - http://demo.mmogold.ru/register/ должна иметь только 4 обязательных поля: "Логин" "Пароль" "Подтвердите пароль" и "Email" 2. Страница заказа должны выглядеть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ситуация следующая: По умолчанию при оплате через Робокасса с клиента берется определенная комиссия. Размер её устанавливает Робокасса. Мне требуется чтобы данная комиссия бралась с меня (с продавца) Сейчас это выглядит так: Клиент делает заказ на 1000р. >>> выбирает ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать GIF баннер 468х60 для сайта http://mmogold.ru/ который занимается продажей игровых денег для онлайн игры Aion (оф. сайт игры http://aion.ru ). Как пример баннер - http://aionsoft.ru/images/banner468.gif (нужно сделать такого же размера , но не такой ...Баннеры8 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть готовый дизайн в PSD, нужно его натянуть на движок интернет магазина WebAsyst. Прикрепляю скриншоты самого дизайна, psd дам исполнителю! Нужно сделать чтобы сайт http://mmogold.ru/shop/ выглядел также как на скриншотах. Дизайн не только главной, внутренние страницы также есть. WebAsyst ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Здравствуйте. Требуется сделать дизайн + установку его на webasyst для интернет магазина по продаже игровой валюты. Пример похожего магазина http://www.rpgmoney.ru/ На главной странице внизу также будет небольшое описание о предлагаемых услугах, а вверху также будут стоять картинки ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток всем. Требуется создать дизайн для форма после чего установить сам движок и форум на сайт, тематика онлайн игра. Движок форума особого значения не имеет, но желательно IPB Теперь более подробно. Существует онлайн игра которая называется ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Суть в следующим: Существует онлайн игра которая называется Aion. Обязательно изучите её с ног до головы на сайте http://aion.ru перед тем как делать предложения. В игре есть 2 фракции, злые и добрые: Асмодиане и Элиоис Также в этой игре ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать банеры для сайта http://mmogold.ru Примеры текста и т.п. в прикрепленном файле. Банер на тему продажи игровой валюты. Ознакомится с услугами которые предоставляем также на сайте http://mmogold.ru (на эту тематику сделать банеры надо) Сроки и цены в ...Баннеры2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Требование: Создать модуль оплаты http://qiwi.ru/ для магазина на базе VirtueMart. (И ПРОВЕРИТЬ ЕГО!) Написать подробный мануал по его установке. Для программистов не составит труда написать такой модуль. Жду предложения. Обязательно указывайте цену. Сделать нужно сегодня-завтра! Выбираю подешевле:) Если есть готовые решения пишите ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требование: Создать модуль оплаты QIWI для магазина на базе VirtueMart. Написать подробный мануал по его установке.Закрыт14 лет назад
Требование: Создать модуль оплаты http://www.interkassa.com/ для магазина на базе VirtueMart. Написать подробный мануал по его установке. Для программистов не составит труда написать такой модуль т.к. даже есть документация - http://www.interkassa.com/docs.php Жду предложения. Обязательно указывайте цену. Сделать нужно сегодня! Выбираю подешевле:) Если ...Завершен14 лет назад
В общем имеется сайт - интернет магазин на joomla+virtuemart - http://mmogold.ru За последнии 3 дня сайт падает по 10-20 раз в сутки. А именно заходя на сайт видим ошибку что то вроде /domains/mmogold.ru и т.д. и ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать 2 такие же книжки, с таким же размером как http://mmogold.ru/components/com_virtuemart/shop_image/category/resized/Warhammer_Online_4ad76ad5516dd_130x130.jpg http://mmogold.ru/components/com_virtuemart/shop_image/category/World_of_Warcraf_4ae3c8c5e43b6.jpg Только изменить рисунок. Как видно по примерам там 2 игры. World Of Warcrfat и Warhammer Нужео сделать 2 таких же книжки с рисунком и текстом - ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад