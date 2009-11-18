Создать 2 баннера 468х60 не более 30кб Gif и Flash

Флеш баннер с новым номером телефона во вложении
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Нужно сделать банеры для сайта http://mmogold.ru
Примеры текста и т.п. в прикрепленном файле.
Банер на тему продажи игровой валюты.
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(на эту тематику сделать банеры надо)
Сроки и цены в icq: 654884 или 936825
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