Сделать симпатичный баннерок

БаннерыЗавершен16 заявок309 просмотров
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Можно даже мой исходник переделать, ток надо другие товары вставить

а можно и что то поинтереснее сделать

размер 200*300 - не больше 40 kb весом.

исходники и прошлые банеры во вложении

можно все также оставить только картинки можно заменить . 1)Flavorwave Turbo (Аэрогриль). 2)Овощерезка Pro V Slicer . 3)Пояс массажный Вибро шейп.4Корректирующие шорты на лямках .5)Набор для мужчин Микро Тач Мэджик.6)LEG MAGIC .7)Тренажер Ab Rocket

а можно и что то посвежей придумать

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Спасибо за отзывчивость
Приятно было работать! Рекомендую!
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