Сделать симпатичный баннерок

Можно даже мой исходник переделать, ток надо другие товары вставить

а можно и что то поинтереснее сделать

размер 200*300 - не больше 40 kb весом.

исходники и прошлые банеры во вложении

можно все также оставить только картинки можно заменить . 1)Flavorwave Turbo (Аэрогриль). 2)Овощерезка Pro V Slicer . 3)Пояс массажный Вибро шейп.4Корректирующие шорты на лямках .5)Набор для мужчин Микро Тач Мэджик.6)LEG MAGIC .7)Тренажер Ab Rocket

а можно и что то посвежей придумать