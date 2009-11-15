Баннер строительного сайта 210*90

Есть такая задачка. При разработке сайта сделали нам флеш-баннер, разработчики исчезли и оставили пару багов. Оригинальный баннер можно увидеть на сайте http://optavideo.com. Баннер с некоторым интервалом меняет картинки и выводит текст. При клике по баннеру в ...
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Нужен хороший, привлекательный, красивый, современный баннер для сайта фирмы, устанавливающей натяжные потолки.
сюжет, идеи - ваши.
нужно завтра к вечеру.
лучше флэш.
20 уе.
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