Изменить надпись в графической кнопке и встроить.

На сайте есть графические кнопки (GIF), нужно в одной из них поменять надпись (ширина кнопки соответственно изменится), не меняя естественно сам дизайн кнопки.

Потом ее нужно будет встроить в дизайн сайта, чтобы не перекосило все... А может и не перекосит ничего.

Я предполагаю, что вы сделаете одну страницу и скажете что делать, а все остальные страницы на сайте я сам по аналогии переделаю.

Если кто-то может сделать кнопку, но не сможет с HTML страницей работать или наоборот, ну что ж, придется разделить задания и создать два проекта.

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Кидайте варианты.

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