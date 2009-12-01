Изменить надпись в графической кнопке и встроить.

БаннерыЗавершен17 заявок338 просмотров
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На сайте есть графические кнопки (GIF), нужно в одной из них поменять надпись (ширина кнопки соответственно изменится), не меняя естественно сам дизайн кнопки.

Потом ее нужно будет встроить в дизайн сайта, чтобы не перекосило все... А может и не перекосит ничего.

Я предполагаю, что вы сделаете одну страницу и скажете что делать, а все остальные страницы на сайте я сам по аналогии переделаю.

Если кто-то может сделать кнопку, но не сможет с HTML страницей работать или наоборот, ну что ж, придется разделить задания и создать два проекта.

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14 лет назад
AllOk
Vasiliy 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
bubukas
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
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