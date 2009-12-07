Баннеры на туристическую тематику

$30
БаннерыЗавершен13 заявок778 просмотров
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#1$

Создать два баннера размером 390 на 60 на flash

Описание баннера №1

Баннер два в одном

Тема №1: "Отели на самуи". Обязательны фразы "Бесплатный трансфер", "Низкие цены", "Высокое качество". Сссылка ведёт на http://www.samui-star.ru/hotels/index.php?SECTION_ID=32

Тема №2: "Туры в юговосточную азию", "Куала Лумпур", "Сингапур", "Самуи"... желательно показывать какую нибудь достопримечательность этого места. Например для Куала Лумпура это будет башни петронас

Ссылка идёт на http://www.samui-star.ru/rounds/

Баннер №2

Тема "Экскурсии на Самуи", Обязательтна фраза "Услуги принимающей стороны для туристов и тур агенств"

http://www.samui-star.ru/excursion/

14 лет назад
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
Отличный дизайнер, очень терпеливый и ответственный. Учёл все мои пожелания, хотя в ходе процесса они постоянно менялись. Не каждый выдержит такого капризного заказчика. Рекомендую!
Спасибо за работу, рад буду дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую как отличного заказчика! Постоянная связь, оперативное решение вопросов и утверждение макетов, полная и своевременная оплата!
Заявки фрилансеров
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
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