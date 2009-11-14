Добрый день! Надо сделать стандартный баннер 468x60, а также ресайзы к нему: 200*80 730*90 240*350 Вот маленькое ТЗ: 1. Делаем на флеше 2. Постараться сделать в стиле сайта художника www.lebedynets.com 3. Флеш-баннер состоит из нескольких экранов: а) фон – живопись млм фактура из архива – наподобе сайта....крупным ...