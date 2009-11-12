Проблема с отображением Flash-баннера

Для баннера задана область, но он размещается не в ней, а чуть правее-выше. Первый раз сталкиваюсь, не могу понять что это.

Нужно помочь решить проблему, уверен, это мелочь, но моих знаний не хватает.

Код выглядит так:

Извините, оказалось, намудрили все же разработчики баннера