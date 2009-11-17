Flash баннер горизонтальный

Необходимо нарисовать флэш банер , часть картинок есть. Желательно сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Flash банер горизонтальный 140х560.
Отличный пример: баннер на главной странице yota_ru ("Привет. Я Yota.") Нужен такой же легкий и динамичный.
Наша задача будет практически идентичной - 9 кадров по 1-3 слова в каждом.
Максимально легкий для компьютера (без прозрачностей, теней, фото и т.д.).
Стилизация под трейлер фильма -
интригующая надпись, еще надпись, заголовок и т.д. а-ля голливудский гиперфильм.
Пожалуйста, в отклике укажите стоимость.
Без предоплат.
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