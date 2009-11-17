Flash баннер горизонтальный

Flash банер горизонтальный 140х560.

Отличный пример: баннер на главной странице yota_ru ("Привет. Я Yota.") Нужен такой же легкий и динамичный.

Наша задача будет практически идентичной - 9 кадров по 1-3 слова в каждом.

Максимально легкий для компьютера (без прозрачностей, теней, фото и т.д.).

Стилизация под трейлер фильма -

интригующая надпись, еще надпись, заголовок и т.д. а-ля голливудский гиперфильм.

Пожалуйста, в отклике укажите стоимость.

Без предоплат.