Серия сюжетных баннеров в стиле xiao xiao

БаннерыЗакрыт5 заявок173 просмотра
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Нужно разработать серию (3 флайта) flash баннеров (горизонтальный 720х100 и вертикальный 240х400) в стиле xiao xiao. вот образцы работ буржуйских умельцев:

http://www.youtube.com/watch?v=hw4wzwYeZ0Y

http://www.youtube.com/watch?v=gZ4W3h5Zabo&feature=fvw

активная фаза на баннере - 15-20 секунд

сюжетное ТЗ высылаю по запросу

сроки - 3 дня

гонорар - по договоренности

14 лет назад
Amur85
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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