Серия сюжетных баннеров в стиле xiao xiao

Нужен банер или несколько банеров нового проекта - магазина для вязания стиль и дизайн должен быть примерно в стиле сайта www.petelka.com.ua ну или как то с сайтом перекликаться. размер 486x60
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать серию (3 флайта) flash баннеров (горизонтальный 720х100 и вертикальный 240х400) в стиле xiao xiao. вот образцы работ буржуйских умельцев:
http://www.youtube.com/watch?v=hw4wzwYeZ0Y
http://www.youtube.com/watch?v=gZ4W3h5Zabo&feature=fvw
активная фаза на баннере - 15-20 секунд
сюжетное ТЗ высылаю по запросу
сроки - 3 дня
гонорар - по договоренности
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