Создание баннеров для 4shop.com.ua

Для баннера задана область, но он размещается не в ней, а чуть правее-выше. Первый раз сталкиваюсь, не могу понять что это. Нужно помочь решить проблему, уверен, это мелочь, но моих знаний не хватает. Код выглядит так: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать два банера на хедер сайта 4shop.com.ua
Желательна возможность оплаты безналом. Поэтому желателен исполнитель из Украины. Хотя цена растворяет любые преграды :)
1. Вы открываете мы помогаем:
Flash banner «Кассовые аппараты» (193х98)
1. Первой появляется надпись:
У НАС
ЛУЧШИЕ
КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
2. Следующий кадр:
Вверху , ключевое слово
(выделено каким то образом) КОМПАКТНЫЙ
Картинка аппарата
Подпись - Екселліо DPU-50
3. Следующий кадр:
ДОСТУПНЫЙ
Картинка аппарата
Екселліо DMP-55B
4. Следующий кадр:
УДОБНЫЙ
Картинка аппарата
Екселліо DMP-55L
5. Следующий кадр (удобный остается, меняется только картинка и название )
УДОБНЫЙ
Картинка аппарата
Екселліо DMP-55LD
6. Следующий кадр
СОЛИДНЫЙ
Картинка аппарата
Екселліо DPU-500
7. Следующий кадр (последний)
(044) 22-99-886
8. Показ начинается сначала.
9. При нажатии на баннер происходит переход
http://4shop.com.ua/kassovie-apparaty-fiskalnye-registratory/kassovye-apparaty.html
____________________________________________________________________________________
2й Flash banner «Кассовые аппараты» (193х98):
1. Первой появляется надпись:
У НАС
ЛУЧШИЕ
КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
2. Следующий кадр:
Вверху , ключевое слово
(выделено каким то образом) КОМПАКТНЫЙ
Картинка аппарата
Подпись - Екселліо DPU-50
3. Следующий кадр:
ДОСТУПНЫЙ
Картинка аппарата
Екселліо DMP-55B
4. Следующий кадр:
УДОБНЫЙ
Картинка аппарата
Екселліо DMP-55L
5. Следующий кадр (удобный остается, меняется только картинка и название )
УДОБНЫЙ
Картинка аппарата
Екселліо DMP-55LD
6. Следующий кадр
СОЛИДНЫЙ
Картинка аппарата
Екселліо DPU-500
7. Следующий кадр (последний)
(044) 22-99-886
8. Показ начинается сначала.
9. При нажатии на баннер происходит переход
http://4shop.com.ua/kassovie-apparaty-fiskalnye-registratory/kassovye-apparaty.html
Картинки соотв. вышлю потом.
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