Баннер - спецпредложение

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Надо сделать флэш банер броский маленький – баннер спецпредложение, такие надо делать периодически

http://zolotaya-mina.ru/index.php (как спецпредложение на двухчастотник спарава вверху) 150*225

будем таких спецпредложений вешать и делать много.

Сюжет баннера:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Купи Minelab X-Terra 705 и получи подарки !

Ссылка с баннера на http://zolotaya-mina.ru/metalloiskateli-minelab/x-... и http://www.kladovik.ru/xt705.html

Банер будет стоять на двух вышеуказанных сайтах (ссылки которые в нем будут -даны выше).

Подарки:

1. Лопата Фискарс

2. Рюкзак кладоискателя

3. Чехол на лопату

4. Чехол на экран

Ссылки на изображения подарков:

http://zolotaya-mina.ru/aksessuaryi-minelab/chehol-na-blok-seriya-minelab-x-terra.html

http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.5413-type.html

http://zolotaya-mina.ru/aksessuaryi-obschie/chehol-na-lopatu.html

http://zolotaya-mina.ru/aksessuaryi-obschie/ryukzak-kladoiskatelya-2.html

Вобщем нужен баннер с изображением прибора с текстом: СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ Купи Minelab X-Terra 705 и получи подарки ! и красивое изображение подарков на этом баннере.

14 лет назад
kladovik
49 летРоссия
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Все было сделано профессионально и быстро !
С оплатой проблем не возникло, спасибо, было приятно сотрудничать
Gal4er
Галина 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов
14 лет назад
$10
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Банер сделан быстро и без лишних уточнений. Спасибо
Замечательный заказчик, понятно сформулированное задание, своевременная оплата Надеюсь, что и дальше будем сотрудничать
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