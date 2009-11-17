Flash баннер

БаннерыЗавершен15 заявок527 просмотров
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#1$

Есть нсколько фотографий объектов строительства. Требуется создать flash баннер шириной 200px из имеющихся фотографий.

14 лет назад
VelesLab
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
burren
Юрий 
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
23 отзыва
14 лет назад
Все на высшем уровне. Отличная работа.
Хороший, адекватный заказчик, оплата без проблем.
Заявки фрилансеров
burren
Юрий 
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
23 отзыва
14 лет назад
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