Флеш баннер-спецпредложение

# 1 — $

Надо сделать флэш банер броский маленький – баннер спецпредложение, такие надо делать периодически

http://zolotaya-mina.ru/index.php (как спецпредложение на двухчастотник спарава вверху) 150*225

будем таких спецпредложений вешать и делать много.

Сюжет баннера:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получи полезные бонусы при покупке Minelab Explorer E-Trac !

Ссылка с баннера на: http://www.kladovik.ru/ETrac.html и http://zolotaya-mina.ru/metalloiskateli-minelab/minelab-explorer-e-trac.html

Банер будет стоять на двух вышеуказанных сайтах (ссылки которые в нем будут -даны выше).

Подарки:

1. Лопата Фискарс-Тлескопическая

2. Наушники Garrett

3. Рюкзак кладоискателя

4. Чехол на экран

Ссылки на изображения подарков:

http://zolotaya-mina.ru/aksessuaryi-obschie/ryukzak-kladoiskatelya-2.html

http://zolotaya-mina.ru/aksessuaryi-garrett/naushniki-garrett.html

http://centroopt.ru/production/fiskars/ergonomik/10000127

http://zolotaya-mina.ru/aksessuaryi-minelab/chehol-na-minelab-explorer-e-trac.html

Вобщем нужен баннер с изображением прибора с текстом: Получи полезные бонусы при покупке Minelab Explorer E-Trac ! и красивое изображение подарков на этом баннере.